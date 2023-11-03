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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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МЧС отправило гуманитарную помощь для сектора Газа. Видео

Появились кадры отправки гуманитарной помощи МЧС для сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

МЧС отправило гуманитарную помощь для сектора Газа. Видео
Video

МЧС отправило в сектор Газа два самолета Ил-76 с гуманитарной помощью. В общей сложности они доставят в регион 28 тонн груза. Среди них — лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы. Самолет с гуманитарным грузом вылетел из аэропорта Жуковский. Гуманитарную помощью передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые потом отправят ее в сектор Газа.

Теги
сектор Газа гуманитарная помощь МЧС Россия Израиль
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