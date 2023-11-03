МЧС отправило гуманитарную помощь для сектора Газа. Видео
Появились кадры отправки гуманитарной помощи МЧС для сектора Газа
МЧС отправило в сектор Газа два самолета Ил-76 с гуманитарной помощью. В общей сложности они доставят в регион 28 тонн груза. Среди них — лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы. Самолет с гуманитарным грузом вылетел из аэропорта Жуковский. Гуманитарную помощью передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые потом отправят ее в сектор Газа.