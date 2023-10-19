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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Россия направила в сектор Газа 27 тонн гуманитарной помощи

Россия направила спецбортом МЧС 27 тонн гуманитарной помощи для сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Россия направила в сектор Газа 27 т гуманитарной помощи, груз доставит спецборт МЧС, сообщило ведомство.

Спецборт Ил-76 вылетел с подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт в египетском городе Эль-Ариш. Гуманитарную помощь передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор Газа. Палестинцам доставят муку, сахар, рис и макаронные изделия.

В ведомстве добавили, что помощь организована по указанию президента Владимира Путина и поручению российского правительства.

Путин ранее говорил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной по жестокости атакой палестинского исламистского движения ХАМАС, и подчеркивал, что страна имеет право на защиту. При этом он отмечал, что израильская армия отвечает на нападение «достаточно жестокими методами», и призывал «минимизировать или свести к нулю» потери среди гражданского населения.

«Если мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой. Женщин, детей оставьте в покое», — заявил президент, отметив, что речь идет об обеих сторонах конфликта.

По данным Минздрава Палестины, в секторе Газа в результате ударов Израиля погибли 3478 человек, еще более 12 тыс. человек получили ранения. Свои дома в регионе были вынуждены покинуть примерно 1 млн человек, сообщили в ООН. Из них более 352 тыс. укрываются в приютах в центральной и южной частях сектора Газа. Среди вынужденных переселенцев более 300 тыс. детей.

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Израиль сообщил, что в результате нападения ХАМАС погибли не менее 1,4 тыс. человек.

Теги
МЧС сектор Газа гуманитарная помощь
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