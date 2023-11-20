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Кремль рассказал о тезисах Путина для саммита «Большой двадцатки»

Песков: Путин на онлайн-саммите G20 обсудит «неспокойную ситуацию» в мире
Владимир&nbsp;Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки» (G20) будет говорить о неспокойной нынешней ситуации в мире, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Повестка понятна — это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, она последовательна, сбалансированна», — сказал Песков в ответ на вопрос, что президент собирается донести на саммите.

Саммит G20 пройдет 22 ноября в онлайн-формате. О том, что Путин примет в нем участие, сообщал телеканал «Россия 1». Песков ранее отмечал, что Кремль готовится к участию Путина в мероприятии.

9–10 сентября под председательством Индии прошел очный саммит G20. Путин не поехал на встречу, российскую делегацию возглавил глава МИДа Сергей Лавров.

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Дмитрий Песков Владимир Путин G20
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