Кремль рассказал о тезисах Путина для саммита «Большой двадцатки»
Президент России Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки» (G20) будет говорить о неспокойной нынешней ситуации в мире, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Повестка понятна — это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, она последовательна, сбалансированна», — сказал Песков в ответ на вопрос, что президент собирается донести на саммите.
Саммит G20 пройдет 22 ноября в онлайн-формате. О том, что Путин примет в нем участие, сообщал телеканал «Россия 1». Песков ранее отмечал, что Кремль готовится к участию Путина в мероприятии.
9–10 сентября под председательством Индии прошел очный саммит G20. Путин не поехал на встречу, российскую делегацию возглавил глава МИДа Сергей Лавров.
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