Путин примет участие в онлайн-саммите «Большой двадцатки» 22 ноября

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на этой неделе примет участие в онлайн-саммитах «Большой двадцатки» (G20) и БРИКС, сообщил телеканал «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства, по данным канала, примет участие в виртуальном саммите «Большой двадцатки», который организует Индия, мероприятие состоится 22 ноября. О том, что Кремль готовится к участию Путина в этом саммите, ранее говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, на предстоящей неделе президент присоединится к телемосту лидеров стран БРИКС, передает канал.

Предыдущий саммит глав государств БРИКС прошел в конце августа в ЮАР, Путин участвовал в нем по видеосвязи.

Путин не участвовал очно в саммите БРИКС на фоне ситуации с Международным уголовным судом (МУС), который выдал ордер на арест президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Поводом стали обвинения в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию. Москва назвала решение МУС юридически ничтожным, Россия не признает его юрисдикцию. Власти отвергают обвинения в похищении детей и заявляют, что их вывозили из зоны военных действий и проблем с их возвращением на родину нет.

Очный саммит G20 состоялся в Нью-Дели 9–10 сентября под председательством Индии. Путин также не принимал в нем участия, российскую делегацию возглавлял глава МИДа Сергей Лавров. После мероприятия индийский премьер Нарендра Моди предложил провести в ноябре виртуальную сессию и рассмотреть предложения, выдвинутые на сентябрьской встрече.

В Кремле, объясняя решение Путина не ехать на встречу, отметили, что у него насыщенный график. Сам Путин сказал на Валдайском форуме 5 октября, что воздержался от поездок на саммиты БРИКС и G20, чтобы не «создавать проблемы друзьям», которые их организуют.