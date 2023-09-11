Глава Минфина США отвергла упреки в смягчении позиции G20 по Украине

Джанет Йеллен (Фото: Francis Mascarenhas / Reuters)

Министр финансов США Джанет Йеллен отвергла обвинения в том, что G20 смягчила свою позицию по Украине, сообщает The Financial Times.

В интервью изданию министр выступила в защиту совместного заявления, согласованного по итогам саммита G20 в Нью-Дели. По ее словам, было сложно найти формулировки, которые удовлетворили бы США и другие страны. При этом совместное заявление по Украине было «очень сильным», считает министр.

Компромиссный документ подвергся критике за то, что в нем были опущены некоторые наиболее жесткие тезисы с осуждением военной операции на Украине по сравнению с последним саммитом G20 на Бали, считает издание.

Саммит G20 проходил в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. Относительно конфликта на Украине в итоговой декларации сказано о «разных взглядах и оценках ситуации».

«Мы обратили особое внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны на Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста, что осложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых, которые все еще восстанавливаются после кризиса <...>. Были разные взгляды и оценки ситуации», — сказано в документе.

В декларации также указано, что нынешнее время не должно стать «эпохой войн», участники саммита подчеркнули недопустимость применения ядерного оружия.

На саммите в 2022 году, который прошел в ноябре в Индонезии, большинство членов G20 «решительно осудили» действия России на Украине. При этом в документе подчеркивалось, что «есть и другие мнения» — на внесении этого пункта настояла российская сторона.