Число погибших в войне с ХАМАС израильских военных выросло до 56

Фото: Shir Torem / Reuters

Во время боевых действий в секторе Газа погибли еще пять военнослужащих израильской армии, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Таким образом, число погибших израильских военных составляет 56 человек, отмечает The Times of Israel.

Среди них — 23-летний майор Джамаль Аббас, 21-летний капитан Иден Провизор, 21-летний сержант Шломо Гуртовник, 19-летний сержант Ади Малик Харб и 21-летний сержант Шахар Фридман.

Кроме того, за последние дни, еще восемь солдат получили серьезные ранения во время боевых действий в секторе Газа, пишет газета.

Согласно последним данным, в Израиле в результате конфликта погибли более 1,2 тыс. человек. Число погибших в секторе Газа достигло 12 тыс. человек, сообщал Минздрав Палестины.

6 ноября израильская армия сообщила об окружении Газы и фактическом разделении региона на северную и южную части. Спустя два дня Израиль заявил, что боевики палестинской группировки ХАМАС потеряли контроль над севером анклава. 16 ноября ЦАХАЛ сообщила о захвате западной части Газы и начале новой фазы операции. Спустя два дня — 18 ноября — Израиль начал наступление на Газу сразу по двум направлениям: с юга — в районе Зейтун, и с севера — в районе Джабалии.