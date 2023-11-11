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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль пересмотрел число погибших после атаки ХАМАС

The Times of Israel: Израиль пересмотрел число погибших после атаки ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

После атаки ХАМАС в Израиле погибли 1200 человек, сообщил The Times of Israel представитель министерства иностранных дел Лиор Хаят.

Ранее израильские власти называли цифру в 1400 человек.

Текущая оценка не является окончательной цифрой, поскольку некоторые тела еще не опознаны, передает CNN. 

Как отмечает The Times of Israel, сожженные тела боевиков ХАМАС могли ошибочно идентифицировать как тела израильских гражданских лиц.

7 октября ХАМАС начал операцию «Буря Аль-Аксы» против Израиля. Атака началась с массированного ракетного обстрела, боевики проникли в приграничные с сектором Газа города, их жертвами стали более тысячи мирных жителей, сотни человек были взяты в заложники. Позже Армия обороны Израиля выбила силы ХАМАС со своей территории и приступила к операции против боевиков на территории сектора Газа.

По данным ЦАХАЛ, боевики ХАМАС продолжают удерживать в секторе Газа 239 заложников, в том числе 138 иностранцев.

По последним данным минздрава Газы, в ходе авиаударов и наземной операции ЦАХАЛ в секторе погибли более 11 тыс. человек, еще более 27 тыс. пострадали.

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Теги
Израиль ХАМАС Палестина
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