 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Bloomberg узнал об идее ЕС и США разместить миротворцев в секторе Газа

Bloomberg: США и ЕС продвигают план размещения миротворцев ООН в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Западные страны продвигают план размещения миротворцев ООН в секторе Газа, рассказали источники Bloomberg. По их словам, дискуссии на эту тему пока предварительные, однако Израиль относится к плану скептически
Фото: Aziz Taher / File Photo / Reuters
Фото: Aziz Taher / File Photo / Reuters

США и ЕС продвигают план размещения миротворцев ООН в секторе Газа по завершении войны ХАМАС и Израиля, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, Израиль относится к такому плану скептически, однако само обсуждение этого плана может ускорить процесс завершения военной операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве.

Как отмечает Bloomberg, план предусматривает расширение роли Операции OOH по поддержанию мира (ОНВУП) — органа международной организации, который был создан в 1949 году для оказания помощи в реализации соглашений о перемирии между палестинцами и Израилем.

Собеседники агентства уточнили, что дискуссии на тему размещения миротворцев пока предварительные и начались в связи с усилившимся давлением на Запад из-за действий Израиля в секторе Газа.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не ответил на запрос Bloomberg, однако израильские источники агентства заявили, что Тель-Авив скептически относится к данной инициативе. По их словам, власти Израиля рассчитывают, что после окончания боевых действий ЦАХАЛ получит возможность в любой момент «входить и выходить» из сектора Газа. Источники пояснили, что это необходимо, чтобы не дать ХАМАС или иным группировкам восстановить боевой потенциал.

Сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, а фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС. Регион расположен на берегу Средиземного моря, имеет сухопутные границы с Израилем и Египтом (со стороны Синайского полуострова). Площадь сектора Газа составляет 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км), в нем, предположительно, проживают свыше 2 млн человек.

JP узнала о спорах в Израиле по вторжению на юг сектора Газа
Политика
Фото:Mussa Qawasma / Reuters

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык

Израиль ведет войну с палестинским движением ХАМАС уже более месяца. 27 октября ЦАХАЛ объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа (до этого, после атаки ХАМАС на страну утром 7 октября, по анклаву более двух недель наносились авиаудары с израильской стороны). После этого на территорию анклава были введены израильские войска. 6 ноября ЦАХАЛ сообщила об окружении Газы и фактическом разделении региона на северную и южную части.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и Израиль обсуждают возможность создания временного правительства в секторе Газа после свержения палестинского движения ХАМАС при поддержке ООН и при участии арабских государств. По данным Times of Israel, лидер Палестины Махмуд Аббас готов рассмотреть вопрос о переходе Газы под контроль его администрации только в том случае, если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы» с Израилем.

Президент Израиля Ицхак Герцог 16 ноября заявил о нежелании «оставлять вакуум» в секторе Газа. По его словам, правительство обсуждает будущее анклава после окончания войны с ХАМАС, он также допустил участие в этом США и соседних с Израилем стран. Герцог отметил, что смерти палестинцев разбивают ему сердце, но в первую очередь Израиль должен защищать свой народ.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
сектор Газа миротворцы ООН Израиль ХАМАС США ЕС
Материалы по теме
Израильтяне нашли в секторе Газа тело похищенной 7 октября военной
Политика
JP узнала о спорах в Израиле по вторжению на юг сектора Газа
Политика
Президент Израиля заявил о нежелании «оставлять вакуум» в секторе Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 96,59 (-0,54) Инвестиции, 16 ноя, 16:29 Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 88,95 (-0,51) Инвестиции, 16 ноя, 16:29
МТС назвала сроки полной отмены платы за раздачу интернета со смартфонов Технологии и медиа, 14:06
Болеет 10% мира: как защититься от гриппа и как он влияет на организм РБК и Медсинтез, 14:01
Зеленский предупредил, что без поддержки Запада ВСУ начнут отступать Политика, 14:01
Как выбрать зимнюю резину: полное руководство и советы эксперта РБК Autonews, 13:56
Цифровая стройка: как данные помогают создавать промышленные объекты Тренды, 13:56
Минспорта Украины удалило со своего сайта список «беглых» спортсменов Спорт, 13:52
Суд в Баку арестовал мужчину за попытку нападения на посольство Израиля Политика, 13:52
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 13:50
Российские платформы виртуализации: из чего выбирать Pro, 13:44
BIS заявил, что ни один стейблкоин не заслуживает доверия Крипто, 13:44
Би-би-си узнала о 20 тыс. мужчин, покинувших Украину из-за мобилизации Политика, 13:43
В Казахстане сообщили о сегрегации счетов инвесторов-россиян по всему СНГ Инвестиции, 13:43
Белоусов посетил центр беспилотников в индустриальном парке «Руднево» Город, 13:39
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 13:38