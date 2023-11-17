Bloomberg узнал об идее ЕС и США разместить миротворцев в секторе Газа

Западные страны продвигают план размещения миротворцев ООН в секторе Газа, рассказали источники Bloomberg. По их словам, дискуссии на эту тему пока предварительные, однако Израиль относится к плану скептически

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США и ЕС продвигают план размещения миротворцев ООН в секторе Газа по завершении войны ХАМАС и Израиля, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, Израиль относится к такому плану скептически, однако само обсуждение этого плана может ускорить процесс завершения военной операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве.

Как отмечает Bloomberg, план предусматривает расширение роли Операции OOH по поддержанию мира (ОНВУП) — органа международной организации, который был создан в 1949 году для оказания помощи в реализации соглашений о перемирии между палестинцами и Израилем.

Собеседники агентства уточнили, что дискуссии на тему размещения миротворцев пока предварительные и начались в связи с усилившимся давлением на Запад из-за действий Израиля в секторе Газа.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не ответил на запрос Bloomberg, однако израильские источники агентства заявили, что Тель-Авив скептически относится к данной инициативе. По их словам, власти Израиля рассчитывают, что после окончания боевых действий ЦАХАЛ получит возможность в любой момент «входить и выходить» из сектора Газа. Источники пояснили, что это необходимо, чтобы не дать ХАМАС или иным группировкам восстановить боевой потенциал.

Сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, а фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС. Регион расположен на берегу Средиземного моря, имеет сухопутные границы с Израилем и Египтом (со стороны Синайского полуострова). Площадь сектора Газа составляет 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км), в нем, предположительно, проживают свыше 2 млн человек.

Израиль ведет войну с палестинским движением ХАМАС уже более месяца. 27 октября ЦАХАЛ объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа (до этого, после атаки ХАМАС на страну утром 7 октября, по анклаву более двух недель наносились авиаудары с израильской стороны). После этого на территорию анклава были введены израильские войска. 6 ноября ЦАХАЛ сообщила об окружении Газы и фактическом разделении региона на северную и южную части.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и Израиль обсуждают возможность создания временного правительства в секторе Газа после свержения палестинского движения ХАМАС при поддержке ООН и при участии арабских государств. По данным Times of Israel, лидер Палестины Махмуд Аббас готов рассмотреть вопрос о переходе Газы под контроль его администрации только в том случае, если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы» с Израилем.



Президент Израиля Ицхак Герцог 16 ноября заявил о нежелании «оставлять вакуум» в секторе Газа. По его словам, правительство обсуждает будущее анклава после окончания войны с ХАМАС, он также допустил участие в этом США и соседних с Израилем стран. Герцог отметил, что смерти палестинцев разбивают ему сердце, но в первую очередь Израиль должен защищать свой народ.