NYT узнала, каким будет следующий этап операции ЦАХАЛа в секторе Газа

После «зачистки» севера сектора Газа ЦАХАЛ может расширить военную операцию на южные районы анклава, узнала NYT. Опрошенные изданием военные отмечают, что это необходимо, поскольку туда бежали лидеры ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

В течении следующих нескольких Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет занята «зачисткой» севера сектора Газа, после чего приступит к подготовке военной операции на юге анклава, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских военных источников.

В то же время, отмечает газета, заявления Израиля о контроле над севером Газы и уничтожении множества тоннелей ХАМАС вызывает много вопросов у военных аналитиков. В частности, их интересует, как долго сможет Израиль «выдерживать растущее международное давление» на фоне гибели 11 тыс. мирных жителей сектора Газа и штурма больницы «Аш-Шифа», пишет NYT.

«Аш-Шифа» является крупнейшей больницей в секторе Газа. В ночь на 15 ноября израильская армия начала там «точечную и целенаправленную операцию». Израиль настаивает, что «Аш-Шифа» используется боевиками ХАМАС в качестве командного центра и склада оружия, эту оценку подтвердила разведка США.

Генерал-майор ЦАХАЛ в отставке Гиора Эйланд и бывший глава Совета национальной безопасности Израиля сообщил газете, что атака на больницу — «важный тактический маневр». По его словам, хотя в начале войны командиры ХАМАС могли находиться в «Аш-Шифе», сейчас большинство из них бежали на юг. В связи с этим, продолжил генерал, Израилю придется расширить операцию на южные районы.

Как сообщил газете бывший глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Ф. Маккензи-младший, израильские военные уже достигли некоторых целей военной операции, таких как подавление ракетных обстрелов со стороны ХАМАС и снижение рисков для собственных войск. При этом он указал, что до сих пор не ясно, сколько именно лидеров ХАМАС удалось ликвидировать, и сколько километров тоннелей зачистить.

Ранее о том, что власти Израиля обсуждают вторжение на юг сектора Газа, сообщала Jerusalem Post. По данным издания, в правительстве Израиля и ЦАХАЛе идут дискуссии о дальнейших действиях армии в секторе Газа. В частности, споры идут между тем, чтобы начать вторжение на юг анклава в ближайшее время, и тем, чтобы дождаться промежуточного соглашения по освобождению заложников.

27 октября ЦАХАЛ объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа (до этого, после атаки ХАМАС на страну утром 7 октября, по анклаву более двух недель наносились авиаудары с израильской стороны). После этого на территорию анклава были введены израильские войска. 6 ноября ЦАХАЛ сообщила об окружении Газы, а еще спустя два дня ХАМАС потерял контроль над севером города. 16 ноября ЦАХАЛ сообщила о захвате западной части Газы и начале новой фазы операции.

Ранее сегодня, 18 ноября, израильская армия сообщила о наступление на Газу сразу по двум направлениям: с юга — в районе Зейтун, и с севера — в районе Джабалии. Как уточнили в пресс-службе, именно в Джабалии находится центр командования бригады ХАМАС «Северная Газа» и «один из наиболее значительных оплотов террористов».

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