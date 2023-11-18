Глава Минобороны Эстонии: одни самолеты не изменят ход конфликта на Украине

В Минобороны Эстонии заявили, что самолеты не изменят ход боев на Украине

Фото: George Calin / Reuters

Украине важны самолеты, однако их поставки не изменят ход военных действий, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур изданию РБК-Украина.

«Конечно, вам нужны, прежде всего, боеприпасы — для большой дальности, боеприпасы для различных видов ракетных систем и тому подобное. Самолеты важны, но одни самолеты не изменят ход войны», — сказал Певкур.

По его мнению, украинские военные «не заберут обратно территорию» только с самолетами.

Передать Украине самолеты-истребители F-16 ранее пообещали Нидерланды, Дания и Норвегия. Обучение украинских пилотов и технического персонала уже началось в Дании и Великобритании, также в этом участвуют США, Нидерланды, Бельгия, Швеция и Франция.

По прогнозам Пентагона, тренировки украинских военных займут от пяти до девяти месяцев. Как выяснила Wall Street Journal, украинское командование не исключает применения западных истребителей зимой 2024 года, в феврале.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. Министр обороны Сергей Шойгу на совещании в начале ноября отмечал, что российские войска смогут уничтожить обещанные Киеву F-16 «за 20 дней работы».