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Военная операция на Украине ,  
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На Украине пообещали восстановить «рекордное число» укрытий

Камышин: на Украине приведут в надлежащий вид рекордное число бомбоубежищ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

На Украине в ноябре—декабре в надлежащее состояние приведут «рекордное число» бомбоубежищ, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин.

«В ноябре будет приведено в надлежащее состояние рекордное число укрытий. А в декабре еще больше», — написал он в телеграм-канале. По словам Камышина, в пятницу в Дарницком районе Киева было открыто одно бомбоубежище.

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Киев, Украина

Скандал с доступностью и оснащенностью бомбоубежищ начался с того, как при воздушной тревоге в Киеве в ночь на 1 июня люди пришли к убежищу в поликлинике Деснянского района города, однако оно оказалось закрыто, тогда погибли три человека. После инцидента власти организовали проверку укрытий — Камышин сообщил, что в большинство бомбоубежищ Киева нет свободного доступа, 65% оказались технически непригодны. Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав четырех районов Киева и объявил выговор мэру столицы Виталию Кличко.

Российское Минобороны заявляет, что наносит удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины и не атакует гражданские объекты.

Теги
Украина бомбоубежище ремонт
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