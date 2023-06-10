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На Украине сообщили о «неутешительных результатах» проверки укрытий Киева

Министр промышленности Украины Камышин: только 15% укрытий в Киеве пригодны без нареканий
Проверку бомбоубежищ начали после гибели нескольких человек во время воздушной тревоги в Киеве — люди не смогли попасть в одно из укрытий. Только 15% объектов не вызвали замечаний, сообщили в правительстве Украины
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В Киеве завершили проверку всех 4655 укрытий и технически пригодными с условием наведения в них порядка оказались только половина (50%), нареканий не вызвали 15% объектов, сообщил в своем телеграм-канале министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

«Результаты неутешительны», — прокомментировал он предварительные итоги проверки, завершенной утром 10 июня.

«Свободно-доступными» Камышин назвал 44% укрытий. 21% объектов можно воспользоваться в течение пяти минут, речь идет о дежурных укрытиях, которые открываются по тревоге, уточнил он.

«Только 15% годны без существенных замечаний. Еще 50% технически пригодны, но их надо приводить в порядок», — сообщил министр.

Он добавил, что в течение выходных комиссия продолжит работу над сведением данных и подготовкой отчета по укрытиям в украинской столице.

Проверка бомбоубежищ в Киеве началась в начале июня после того, как во время воздушной тревоги и взрывов жители Деснянского района не смогли попасть в укрытие в местной поликлинике и погибли три человека. По факту произошедшего на Украине возбудили несколько дел, в том числе о халатности.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал киевские власти «включить голову». Он пообещал, что виновные понесут ответственность и «может быть нокаут». Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ответственность за произошедшее лежит и на нем, но подчеркнул, что глав районов украинской столицы назначает президент.

Мэр Киева попросил на время расследования отстранить главу Деснянского района Дмитрия Ратникова. Последний предлагал Кличку уйти в отставку вместе.

Позднее главы районов Киева записали видеообращение к мэру, где обвинили его в попытках «переложить всю ответственность за жизнедеятельность города исключительно на районы» и предложили предоставить им больше полномочий. Кличко в ответ сказал, что такие заявления призваны разбалансировать власть в столице, уничтожить самоуправление и «создать хаос» в Киеве.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Укрытие бомбоубежище Киев проверка
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