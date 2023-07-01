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Зеленский уволил глав четырех районов Киева из-за состояния бомбоубежищ

Зеленский уволил глав четырех районов Киева из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ
Фото: Alexey Furman / Getty Images
Фото: Alexey Furman / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства.

Зеленский уволил глав администраций Подольского, Днепровского, Святошинского и Деснянского районов украинской столицы. Решение Зеленского связано с ненадлежащим состоянием бомбоубежищ в городе.

В ночь на 1 июня во время воздушной тревоги и взрывов в Киеве жители Деснянского района не смогли попасть в укрытие в одной из поликлиник —  погибли три человека. После этого начались проверки бомбоубежищ.

Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин по итогам проверки сообщил, что в большинство укрытий Киева нет свободного доступа, 65% оказались технически непригодны. Результаты ревизии он назвал «неутешительными». После этого Зеленский анонсировал кадровые решения, проекты распоряжений об увольнении нескольких чиновников согласовал кабинет министров.

Были открыты уголовные дела, в том числе о халатности. Директора департамента муниципальной безопасности киевской администрации Романа Ткачука отправили под домашний арест, чиновникам администрации Голосеевского района вынесли подозрение в организации схемы по хищению денег на ремонт укрытий. Мэру Киева Виталию Кличко объявили выговор.

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Персоны
Владимир Зеленский Киев бомбоубежище
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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