Кличко объявили выговор после проверки убежищ

Мэру Киева Кличко и главе военной администрации города Попко объявили выговоры в связи с ненадлежащим состоянием бомбоубежищ. Главу Деснянского района Киева, где люди в ночь на 1 июня не смогли попасть в укрытие и погибли, уволили

Виталий Кличко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Правительство Украины приняло решение о наказаниях для чиновников по итогам проверки состояния укрытий, ряд глав районных администраций уволены, некоторым объявили выговор.

Должностей лишились руководители администраций Деснянского и Святошинского районов Киева Дмитрий Ратников и Сергей Павловский. От временного исполнения обязанностей председателей администраций Днепровского и Подольского районов украинской столицы освободили Павла Бабия и Сергея Коваленко.

Также были уволены главы Житомирской, Белоцерковской (Киевская область) и Конотопской (Сумская область) районных администраций Александр Хомич, Людмила Мерзлюк и Татьяна Сизон.

Мэру Киева Виталию Кличко и главе городской военной администрации Сергею Попко объявили выговоры. Такую же меру применили в отношении глав Голосеевской, Оболонской, Печерской и Соломенской районных администраций в Киеве Сергея Садового, Кирилла Фесика, Натальи Кондрашовой и Елены Чечотки. Кроме того, выговоры получили первые заместители глав администраций Дарницкого и Шевченковского районов украинской столицы Николай Калашник и Александр Поповцев, которые временно исполняют обязанности председателей.

В сообщении украинского кабмина об итогах заседания говорится, что 77% укрытий в стране пригодны для использования, но многие из них «не соответствуют никаким стандартам».

Проверки бомбоубежищ начались после того, как в ночь на 1 июня во время воздушной тревоги и взрывов в Киеве жители Деснянского района не смогли попасть в укрытие в одной из поликлиник — из-за этого погибли три человека. Были открыты уголовные дела, в том числе о халатности.

Президент Украины Владимир Зеленский после случившегося призвал местные власти «включать голову». Он заявил, что ответственность за произошедшее понесут все виновные, и добавил, что «может быть нокаут» (в прошлом Кличко был боксером).

Кличко признал, что ответственность лежит в том числе и на нем, но отметил, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства. Он также обвинял их в том, что выделенные из бюджета деньги на организацию укрытий были освоены только на 10%. Ратников предложил мэру уйти в отставку вместе.

«Страна.ua» со ссылкой на источник в Киевсовете 15 июня писала, что Кличко могут отправить в отставку. Неделей позже собеседники издания рассказали, что увольнение мэра входит только в один из четырех рассматриваемых сценариев.

Кличко является мэром Киева с 2014 года, последний раз он был переизбран на этот пост в 2020 году с результатом более 50% голосов.