Кличко объявили выговор после проверки убежищ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 93,14 (+0,84) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 85,05 (+0,39) Инвестиции, 16:31
Саудовский телеканал сообщил о задержании командиров «Вагнера» в Сирии Политика, 20:15
Конфискованный замок Березовского во Франции выставили на продажу Бизнес, 20:15
Андреа Пирло возглавил вылетевшую из Серии А «Сампдорию» Спорт, 20:05
Несколько человек пострадали при стрельбе во Владивостоке Общество, 20:03
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 20:02
Что Путин и Лукашенко рассказали о мятеже, Пригожине и «Вагнере». Главное Политика, 19:55
Глава IIHF извинился за невключение Мичкова в статью о драфте НХЛ Спорт, 19:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Представителя Израиля вызвали в МИД России из-за слов посла о Бандере Политика, 19:46
В чемпионате Италии запретили ассоциирующийся с нацистами номер Спорт, 19:06
Кличко объявили выговор после проверки убежищ Политика, 19:05
Шойгу встретился с главой Минобороны Кубы Политика, 19:02
Только один из живых президентов США оказался не потомком рабовладельцев Политика, 19:01
Профессор Уортона предсказал экономический спад в США и конец ралли акций Инвестиции, 18:59
Лукашенко призвал «никого сейчас не сажать» после событий с ЧВК «Вагнер» Политика, 18:52
Военная операция на Украине ,  
0 

Кличко объявили выговор после проверки убежищ

Правительство Украины решило объявить выговор мэру Киева Кличко из-за ситуации с укрытиями
Мэру Киева Кличко и главе военной администрации города Попко объявили выговоры в связи с ненадлежащим состоянием бомбоубежищ. Главу Деснянского района Киева, где люди в ночь на 1 июня не смогли попасть в укрытие и погибли, уволили
Виталий Кличко
Виталий Кличко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Правительство Украины приняло решение о наказаниях для чиновников по итогам проверки состояния укрытий, ряд глав районных администраций уволены, некоторым объявили выговор.

Должностей лишились руководители администраций Деснянского и Святошинского районов Киева Дмитрий Ратников и Сергей Павловский. От временного исполнения обязанностей председателей администраций Днепровского и Подольского районов украинской столицы освободили Павла Бабия и Сергея Коваленко.

Также были уволены главы Житомирской, Белоцерковской (Киевская область) и Конотопской (Сумская область) районных администраций Александр Хомич, Людмила Мерзлюк и Татьяна Сизон.

Мэру Киева Виталию Кличко и главе городской военной администрации Сергею Попко объявили выговоры. Такую же меру применили в отношении глав Голосеевской, Оболонской, Печерской и Соломенской районных администраций в Киеве Сергея Садового, Кирилла Фесика, Натальи Кондрашовой и Елены Чечотки. Кроме того, выговоры получили первые заместители глав администраций Дарницкого и Шевченковского районов украинской столицы Николай Калашник и Александр Поповцев, которые временно исполняют обязанности председателей.

В сообщении украинского кабмина об итогах заседания говорится, что 77% укрытий в стране пригодны для использования, но многие из них «не соответствуют никаким стандартам».

Проверки бомбоубежищ начались после того, как в ночь на 1 июня во время воздушной тревоги и взрывов в Киеве жители Деснянского района не смогли попасть в укрытие в одной из поликлиник — из-за этого погибли три человека. Были открыты уголовные дела, в том числе о халатности.

Читайте на РБК Pro
Как компании могут законно снизить налоговую нагрузку
Как запустить рекламу в соцсетях и у блогеров без рисков
Инфляция всерьез и надолго: смогут ли центробанки сдержать рост цен
Как ошибки мышления управленцев довели Chrysler и Polaroid до беды

Президент Украины Владимир Зеленский после случившегося призвал местные власти «включать голову». Он заявил, что ответственность за произошедшее понесут все виновные, и добавил, что «может быть нокаут» (в прошлом Кличко был боксером).

Кличко признал, что ответственность лежит в том числе и на нем, но отметил, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства. Он также обвинял их в том, что выделенные из бюджета деньги на организацию укрытий были освоены только на 10%. Ратников предложил мэру уйти в отставку вместе.

«Страна.ua» со ссылкой на источник в Киевсовете 15 июня писала, что Кличко могут отправить в отставку. Неделей позже собеседники издания рассказали, что увольнение мэра входит только в один из четырех рассматриваемых сценариев.

Кличко является мэром Киева с 2014 года, последний раз он был переизбран на этот пост в 2020 году с результатом более 50% голосов.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Виталий Кличко Киев увольнения Укрытие
Материалы по теме
Кличко отреагировал на слова Зеленского о «нокауте» из-за укрытий в Киеве
Политика
На Украине сообщили о «неутешительных результатах» проверки укрытий Киева
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter