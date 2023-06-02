Кличко отреагировал на слова Зеленского о «нокауте» из-за укрытий в Киеве

Зеленский, комментируя гибель людей, которые не попали в закрытое бомбоубежище в Киеве, заявил, что местные власти должны «включать голову» и ответственность понесут все. Кличко отметил, что глав районов города назначает президент

Фото: Назар Фурик / ZUMA / Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя гибель трех человек после ракетной атаки в ночь на 1 июня, сказал, что доступ к укрытиям в городе должен быть обеспечен круглосуточно, соответствующее решение приняли власти украинской столицы. Заявление Кличко было сделано на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский пообещал, что отвечать за произошедшее будут «очень конкретные люди».

По словам Кличко, за последние два года из городского бюджета районам на обустройство укрытий выделили более 1 млрд грн (около $27,2 млн). Использование этих средств он назвал «крайне неудовлетворительным».

Кличко заявил, что не пытается оправдаться и ответственность за гибель людей, которые не смогли попасть в убежище, лежит в том числе и на нем. «Но также хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент, по представлению правительства. Мэр столицы не может не то что уволить главу района, а даже вынести ему выговор. <...> Руководитель Киевской городской военной администрации назначен Офисом президента. Это — если о совместной и справедливой ответственности», — заявил Кличко (цитата по NV.ua). Он добавил, что девять из десяти глав районов столицы — представители партии президента «Слуга народа».

В четверг ночью в Киеве прогремели взрывы, власти города сообщали о работе систем противовоздушной обороны. Кличко предупреждал о падении обломков. В Деснянском районе во время воздушной тревоги люди пришли к укрытию, расположенному в поликлинике, но оно оказалось закрыто. Служба безопасности Украины и Нацполиция начали расследование по делу о гибели людей. Прокуратура завела уголовные дела по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством) и ч. 2 ст. 367 (халатность со стороны должностных лиц медицинского учреждения).

Зеленский, комментируя ситуацию с закрытым бомбоубежищем, заявил, что «нужно, чтобы местные власти включали голову». «У нас была трагедия. Люди не могли попасть в укрытие. Вернемся, поставим голову на место», — пообещал он на пресс-конференции в Молдавии. Глава государства заявил, что ответственность за произошедшее понесут все виновные, и в конце выступления добавил, что «может быть нокаут».

Кличко — чемпион мира по боксу. Должность мэра украинской столицы он занимает с 2014 года.

Российское Минобороны заявляет, что наносит удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины и не атакует гражданские объекты.