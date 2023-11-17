В Волгограде решили продолжить опросы о переименовании города в Сталинград

В Волгограде продолжат работу с жителями по переименованию в Сталинград

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Работа Общественного совета Волгограда по переименованию города в Сталинград продолжится в 2024 году, заявил председатель областной думы Александр Блошкин, сообщает волгоградское издание «Высота 102».

«Нужно дать возможность нашим землякам без суеты и излишней спешки осмыслить необходимость принятия такого важного и судьбоносного для региона решения», — сказал он.

Блошкин отметил, что число жителей города, которые поддерживают его переименование, растет. «На сегодняшний момент социология дает основание полагать, что если бы сейчас мы провели референдум, то за возвращение Волгограду имени Сталинград было бы большинство жителей», — добавил он.

Общественный совет по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия создали по инициативе ветеранов Волгоградской области. Первое заседание состоялось в декабре 2022 года, в нем принял участие губернатор региона Александр Бочаров.

26 января 2023 года бывший премьер-министр Сергей Степашин заявил, что Волгоград следует снова переименовать в Сталинград, чтобы сохранить память о победе в одноименной битве. «Если в Париже даже сегодня есть площадь Сталинград, не иметь города Сталинграда в моей стране было бы неверно», — сказал он тогда.

Позднее ВЦИОМ провел опрос, который показал, что большинство (67%) жителей Волгограда не поддерживают переименование города. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают переименование Волгограда, и призвал «очень аккуратно взвешивать все за и против».

В марте председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин заявил, что решение о референдуме по возвращению Волгограду исторического наименования в ближайшие месяцы принято не будет. Последующие решения о переименовании Волгограда в Сталинград будут приняты после проведения опроса жителей, отметили тогда в Общественном совете.