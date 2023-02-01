Большинство волгоградцев не поддержали переименование города в Сталинград

ВЦИОМ: 67% жителей Волгограда не поддерживают его переименование в Сталинград

С переименованием не согласились 67% горожан: одни считают, что это приведет к большим затратам, другие — что «не нужно жить прошлым». Из 26% выступивших «за» большинство считают это «историей» и напоминанием о великой битве

Вид на Волгоград (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Большинство (67%) жителей Волгограда не поддержали переименование города в Сталинград, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Пятая часть (21%) опрошенных считают, что переименование приведет к большим затратам, столько же заявили, что это не будет иметь смысла. Еще 11% сочли переименование вредным, потому что «не нужно жить прошлым», 7% обосновали ответ негативным отношением к Сталину, 2% — тем, что новое название будет напоминать о войне, а 6% считают, что название «Волгоград» благозвучнее либо больше подходит, потому что город стоит на Волге.

По 5% жителей города опасаются проблем с документами или считают, что в этом нет смысла: есть много других проблем.

Среди опрошенных нашлись и те, кто считает, что Волгограду лучше вернуть другое историческое название — Царицын. Такое мнение поддержали 4% опрошенных.

Лишь 26% респондентов поддержали изменение названия на Сталинград. При этом 14% объяснили: «Это наша история». Еще 12% назвали название «Сталинград» «памятью о подвиге народа в Великой Отечественной войне».

Оставшиеся 7% затруднились ответить на вопрос, как они относятся к идее переименовать Волгоград в Сталинград.

Опрос проводился по телефону, в нем участвовали 600 горожан старше 18 лет.

Изменить название Волгограда на Сталинград предлагал бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Он назвал фигуру Сталина неоднозначной, но заявил, что «Сталинградская битва — она была, есть и будет», а победа под Сталинградом имела особенное значение для будущего страны.

Международный союз бывших малолетних узников фашизма направил письмо с призывом переименовать город главе оргкомитета по празднованию 80-летия битвы Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.

В 2023 году отмечается 80-летие Сталинградской битвы, которая завершилась 2 февраля 1943 года. Битва положила начало коренному перелому в Великой Отечественной войне.