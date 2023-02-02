Кремль увидел нежелание волгоградцев переименовывать город в Сталинград

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на результаты опроса, согласно которому большинство жителей Волгограда не поддержали возвращение городу старого названия, и призвал «аккуратно взвешивать все за и против»

Волгоград, Россия (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград, поскольку жители не поддерживают эту инициативу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

Он призвал «очень аккуратно взвешивать все за и против». «Я хочу обратить ваше внимание на опросы ВЦИОМа, опубликованные днем ранее, которые говорят, что большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что оговорился, назвав жителей Волгограда сталинградцами.

Так, по данным ВЦИОМа, большинство (67%) жителей Волгограда не одобряют переименование города в Сталинград, связав это в том числе с большими затратами и негативным отношением к Иосифу Сталину. Лишь 26% опрошенных поддержали возвращение к названию Сталинград, так как «это наша история» и «память о подвиге народа в Великой Отечественной войне».

Вернуть городу старое название в конце января предложил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. «Если в Париже даже сегодня есть площадь Сталинград, не иметь города Сталинграда в моей стране было бы неверно», — считает он. Позднее Песков на вопрос, может ли президент Владимир Путин объявить о смене названия, ответил: «Нет, ничего не могу подтвердить».

В этом году отмечается 80-летие Сталинградской битвы. Путин 2 февраля посетит город. Он возложит венок к Вечному огню на Мамаевом кургане, сообщали в пресс-службе Кремля. Глава государства затем выступит на посвященном 80-й годовщине Сталинградской битвы концерте и встретится с представителями патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва». Помимо этого, у него запланирована рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.