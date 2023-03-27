В Волгограде решили провести консультации по переименованию в Сталинград

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 16:40
СПБ Биржа составила перечень бумаг с недружественными депозитариями Инвестиции, 19:56
WSJ узнала, что у Запада пока нет плана окончания конфликта на Украине Политика, 19:41
Четверо человек погибли при стрельбе в ресторане в Теннесси Общество, 19:41
Федор Конюхов установил мировой рекорд по полету на воздушном шаре Life, 19:40
В Кельне обыскали дом пророссийских активистов за помощь армии Политика, 19:40
Третий российский теннисист вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами Спорт, 19:38
В России представили кроссовер Exeed RX Авто, 19:34
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Венгрия одобрила присоединение Финляндии к НАТО Политика, 19:24
В Одессе демонтировали мемориальную доску в память об Александре Суворове Политика, 19:23
Spiegel узнал о проникновении неизвестного в маске в дом Шольца Политика, 19:23
Москва сочла неприемлемым план Армении присоединиться к Римскому статуту Политика, 19:15
В «БКС Мир инвестиций» предсказали возврат компаний к выплате дивидендов Инвестиции, 19:10
SCMP узнала об итогах непубличной поездки в Китай представителя Госдепа Политика, 19:08
Мэппинг, уборка, видеосвязь: что умеет премиальный робот-пылесос BORK РБК Стиль, 19:06
Общество ,  
0 

В Волгограде решили провести консультации по переименованию в Сталинград

Референдума в Волгограде о переименовании в Сталинград в ближайшие полгода не будет
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Дальнейшие решения о переименовании Волгограда в Сталинград будут приняты после проведения опроса жителей, сообщил ТАСС сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

«С сегодняшнего дня инициативные группы будут работать в районах города — изучать общественное мнение. Сегодня у нас пока один район — Дзержинский. Завтра в трех районах будут работать группы. И так до конца недели», — сказал он.

Мэрия Волгограда не является организатором опроса о переименовании города в Сталинград, сообщили РБК в пресс-службе мэрии. «Опрос проводится в соответствии с действующим законодательством. Мэрия Волгограда не имеет отношения к данному вопросу», — сказали в администрации.

Мнение жителей будут изучать в формате встреч с общественными организациями без опросов на улицах.

Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин рассказал «РИА Новости», что решение о референдуме по переименованию Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы принято не будет.

«Сегодня никакого решения приниматься не будет... не будет приниматься через неделю. Никакого решения не будет приниматься по референдуму через месяц, через два. И точно вам скажу, что референдума в сентябре в единый день голосования тоже не будет», — сказал Блошкин.

Читайте на РБК Pro
Лучше не будет: зарубежные банки продолжают закручивать гайки для россиян
Уменьшает мозг и сокращает жизнь: почему одиночество опаснее, чем кажется
Увольнение по Zoom и электронной почте: стоит ли так делать
Salesforce увольняет 8 тыс. человек. Что стало с ее «семейной» культурой

Переименовать Волгоград в Сталинград в последнее время предлагали бывший премьер-министр России Сергей Степашин и Международный союз бывших малолетних узников фашизма. В конце января Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, 67% участников которого не поддержали переименование города. Среди причин для отказа от этой идеи участники называли большие затраты, напоминание о войне и негативное отношение к Иосифу Сталину. Часть опрошенных назвали переименование вредным и отметили, что «не нужно жить прошлым». Смену названия поддержали 26% респондентов.

В Кремле после публикации результатов опроса сказали, что не обсуждают переименование города, так как эту идею не поддерживает большинство жителей. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал «очень аккуратно взвешивать все за и против» в этом вопросе.

Теги
Волгоград Сталинград переименование
Материалы по теме
Власти Волгограда заявили о непричастности к опросу о Сталинграде
Общество
Путин почтил память защитников Сталинграда
Политика
Путин прилетел в Волгоград в день 80-летия победы в Сталинграде
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter