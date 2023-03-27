В Волгограде решили провести консультации по переименованию в Сталинград

Референдума в Волгограде о переименовании в Сталинград в ближайшие полгода не будет

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Дальнейшие решения о переименовании Волгограда в Сталинград будут приняты после проведения опроса жителей, сообщил ТАСС сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

«С сегодняшнего дня инициативные группы будут работать в районах города — изучать общественное мнение. Сегодня у нас пока один район — Дзержинский. Завтра в трех районах будут работать группы. И так до конца недели», — сказал он.

Мэрия Волгограда не является организатором опроса о переименовании города в Сталинград, сообщили РБК в пресс-службе мэрии. «Опрос проводится в соответствии с действующим законодательством. Мэрия Волгограда не имеет отношения к данному вопросу», — сказали в администрации.

Мнение жителей будут изучать в формате встреч с общественными организациями без опросов на улицах.

Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин рассказал «РИА Новости», что решение о референдуме по переименованию Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы принято не будет.

«Сегодня никакого решения приниматься не будет... не будет приниматься через неделю. Никакого решения не будет приниматься по референдуму через месяц, через два. И точно вам скажу, что референдума в сентябре в единый день голосования тоже не будет», — сказал Блошкин.

Переименовать Волгоград в Сталинград в последнее время предлагали бывший премьер-министр России Сергей Степашин и Международный союз бывших малолетних узников фашизма. В конце января Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, 67% участников которого не поддержали переименование города. Среди причин для отказа от этой идеи участники называли большие затраты, напоминание о войне и негативное отношение к Иосифу Сталину. Часть опрошенных назвали переименование вредным и отметили, что «не нужно жить прошлым». Смену названия поддержали 26% респондентов.



В Кремле после публикации результатов опроса сказали, что не обсуждают переименование города, так как эту идею не поддерживает большинство жителей. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал «очень аккуратно взвешивать все за и против» в этом вопросе.