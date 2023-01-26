Бывший премьер предложил переименовать Волгоград в Сталинград

Сталинградом город назывался с 1925-го по 1961-й. Девять раз в году Волгоград неофициально можно называть Сталинградом — в частности, в день начала и окончания одноименной битвы — 19 ноября и 2 февраля

Вид на памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Волгоград следует снова переименовать в Сталинград, чтобы сохранить память о победе в одноименной битве, заявил бывший премьер-министром России Сергей Степашин.

«Если в Париже даже сегодня есть площадь Сталинград, не иметь города Сталинграда в моей стране было бы неверно», — сказал Степашин, выступая на круглом столе «Волгоград или Сталинград? 80 лет спустя: уроки истории и современные смыслы».

Он отметил, что фигура Иосифа Сталина в истории «неоднозначна», но «Сталинградская битва — она была, есть и будет, и никуда мы от нее не уйдем». По словам Степашина, победа под Сталинградом имела особенное значение для будущего страны.

20 января «РИА Новости» сообщило, что переименовать Волгоград в Сталинград призвал Международный союз бывших малолетних узников фашизма. Организация направила соответствующее письмо главе оргкомитета по празднованию 80-летия Сталинградской битвы Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.

80-летие Сталинградской битвы отмечается в этом году. Ее наступательная фаза началась 19 ноября 1942 года и завершилась 2 февраля 1943 года. Битва положила начало коренному перелому в Великой Отечественной войне.

Волгоград назывался Сталинградом с 1925-го по 1961 год. Прежде город назывался Царицыным (по названию протекающей там реки Царицы). С мая 1945 года имеет звание Города-героя.

Название «Сталинград» городу неофициально возвращают девять раз в году, пишет местный портал v1.ru. Это 2 февраля и 19 ноября, а также 23 февраля, 8 и 9 мая (первый — день присвоения звания «Город-герой»), 22 июня, 23 августа (день памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда), 2 сентября (день окончания Второй мировой войны), 9 декабря (день Героев Отечества). 19 ноября 2022-го таблички на въезде в Волгоград поменяли на таблички с надписью «Сталинград».

В регионе также обсуждают переименование города. Пресс-служба администрации сообщала, что с такой инициативой выступали местные ветераны. По этому вопросу власти создали общественный совет, губернатор указывал, что решение примут на основе мнения населения.