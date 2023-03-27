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Власти Волгограда заявили о непричастности к опросу о Сталинграде

В мэрии Волгограда заявили, что не имеют отношения к опросу о переименовании в Сталинград
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Мэрия Волгограда не является организатором опроса о переименовании города в Сталинград. Об этом РБК сообщили в пресс-службе мэрии.

«Опрос проводится в соответствии с действующим законодательством. Мэрия Волгограда не имеет отношения к данному вопросу», — сказали в администрации.

Ранее сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков сообщил ТАСС, что «инициативные группы» начали изучать мнение жителей о переименовании в Сталинград. По его словам, на этой неделе в разных районах города пройдут встречи с общественными организациями, и по итогам опроса будет принято решение о проведении референдума.

Общественный совет по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия создали по инициативе ветеранов Волгоградской области. Первое заседание состоялось в декабре 2022 года, в нем принял участие губернатор региона Александр Бочаров. Члены совета должны будут изучить мнение местных жителей по этому поводу и представить результаты широкой общественности, говорил он.

Переименовать Волгоград в Сталинград в последнее время предлагали бывший премьер-министр России Сергей Степашин и Международный союз бывших малолетних узников фашизма. В конце января Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, 67% участников которого не поддержали переименование города. Среди причин для отказа от этой идеи участники называли большие затраты, напоминание о войне и негативное отношение к Иосифу Сталину. Часть опрошенных назвали переименование вредным и отметили, что «не нужно жить прошлым». Смену названия поддержали 26% респондентов.

В Кремле после публикации результатов опроса сказали, что не обсуждают переименование города, так как эту идею не поддерживает большинство жителей. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал «очень аккуратно взвешивать все за и против» в этом вопросе.

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Волгоград Сталинград переименование новости
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