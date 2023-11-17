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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон заявил о начале подготовки украинских пилотов к полетам на F-16

В США начали готовить украинских пилотов к полетам на истребителях F-16
Сюжет
Военная операция на Украине
Истребители F-16
Истребители F-16 (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Министерство обороны США приступило к подготовке украинских пилотов к полетам на самолетах F-16, сообщил Пентагон.

«Министерство обороны уже участвует в проведении тренингов, чтобы помочь украинским пилотам подготовиться к полетам на самолетах F-16», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны США напомнило, что ранее в этом году Госдепартамент заявил о готовности одобрить передачу третьей стороной самолетов F-16 американского производства Украине. Нидерланды, Дания и Норвегия объявили о намерении осуществить поставки, выведя самолеты из собственных парков.

Чтобы гарантировать украинским военным успех в эксплуатации F-16, они проходят обучение в США и Европе как по летной эксплуатации, так и по техническому обслуживанию, отметили в Пентагоне. В американском Минобороны решают вопрос об обеспечении Украины запасными частями для этих самолетов.

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Истребитель F-16

Обучение украинских пилотов и технического персонала проходит в Дании, Швеции и Великобритании. В их подготовке, помимо США, также участвуют Нидерланды, Бельгия и Франция.

Представитель Вооруженных сил Украины Юрий Игнат 10 ноября сообщил, что украинские пилоты, которые обучаются управлению F-16 за рубежом, перешли к отработке навыков пилотирования в воздухе. Игнат подчеркнул, что обучение идет в соответствии с планом.

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Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников утверждал, что тренировки продлятся не менее шести месяцев. Пентагон оценил срок подготовки в пять–девять месяцев.

Российские власти осуждают военную помощь Украине и подчеркивают, что это лишь затянет конфликт. Министр обороны Сергей Шойгу заверил, что российские силы ПВО уничтожат все предназначенные Киеву истребители F-16 за 20 дней.

Теги
истребители F-16 пилоты летчики США Минобороны США
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