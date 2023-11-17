Дудаев: сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили еще один орден и медаль

В Чечне сообщили о вручении Адаму Кадырову еще одного ордена и медали

Адам Кадыров во время награждения орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени (Фото: akhmeddudaev / Telegram)

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летний Адам получил орден «Трудовая доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени, сообщил в своем телеграм-канале министр национальной политики республики Ахмед Дудаев.

Вручение проходило в Российском университета спецназа в чеченском городе Гудермесе. Вместе с Кадыровым награды также получили инструкторы вуза.

Почетный знак отличия «Трудовая доблесть России» является наградой Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России». Представители этой организации вручили его Адаму Кадырову.

Адам Кадыров в августе избил в СИЗО Грозного обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Глава Чечни в связи с этим назвал своего сына «героем всех мусульман». После этого Кадырова-младшего начали награждать разными знаками отличия.

Теперь на счету Кадырова-младшего как минимум девять наград, полученных за последние месяцы. Среди них — орден «Дуслык», вторая по значимости награда в Татарстане, а также высший орден Карачаево-Черкесии «За заслуги перед КЧР».

Ему также присвоили звание Героя Чеченской Республики.