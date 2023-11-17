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ФСБ задержала иностранца по подозрению в финансировании террористов

В Приамурье задержали иностранца по подозрению в финансировании террористов

В Амурской области сотрудники регионального УФСБ задержали иностранца по подозрению в финансировании террористической организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело за финансирование организации, признанной в России террористической, ее название не уточняется. По ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса (финансирование терроризма) мужчине грозит лишение свободы от 8 до 15 лет. По данным спецслужбы, иностранец М. проживает в Амурской области, в настоящее время его заключили под стражу.

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В апреле 2023 года военный суд в Новосибирске приговорил иностранца Абдумурода Шохаева к девяти годам колонии строгого режима за перевод более 200 тыс. руб. террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). По данным ведомства, Шохаев направлял средства группировке с 2021 по 2022 год.

В октябре ФСБ возбудила два уголовных дела за публичные призывы к экстремизму в отношении 60-летней жительницы Шадринска Курганской области. Она призывала к насильственному свержению власти и убийству лиц по национальному признаку, размещая в соцсетях видеозаписи и тексты о нелегитимности существующего конституционного строя.

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Теги
ФСБ финансирование терроризма терроризм Амурская область
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