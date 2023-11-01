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Политика ,  
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Против журналистки Sota завели дело об оправдании терроризма

Журналистка Sota Лойко стала фигурантом дела об оправдании терроризма
Дело связано с заметкой о запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», написанной несколько лет назад. Журналистка отрицает, что оправдывала терроризм в своем материале
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Против сотрудницы издания Sota (ранее Sota.Vision, внесено в реестр иноагентов) Анны Лойко завели уголовное дело об оправдании терроризма, сообщили источник «РИА Новости» и Baza.

Дело связано с материалом, который Лойко опубликовала несколько лет назад, о признанной террористической и запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В ней эксперты нашли оправдание терроризма (ст. 205.2 УК, максимальное наказание — семь лет лишения свободы).

Sota в телеграм-канале сообщила, что в московской квартире Лойко прошел обыск, она объявлена в розыск, а ее мать привозили в СК на допрос. Журналистка находится «в безопасности», заявила редакция. По сведениям Baza, Лойко сейчас живет в Грузии. Сама девушка заявила, что заметка была написана в первые месяцы ее работы в журналистике и терроризм она не оправдывала.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК по Москве, редакцию Sota и к Анне Лойко.

Sota.Vision основала в 2015 году Александра Агеева (Айнбиндер), которую признали иноагентом в 2022 году. Затем название сократили до Sota. Летом прошлого года Sota заявила, что несколько журналистов издания «устроили рейдерский захват и «ушли» из него руководство», в частности под их контролем оказался телеграм-канал Sotaproject. Издание обвинило в «захвате» соцсетей проекта редактора новостей Алексея Обухова, в его команду перешла и Лойко. Другая часть журналистов Sota контролирует YouTube, TikTok и Instagram издания (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta), а также новый телеграм-канал Sotavision.

В редакции последней РБК заявили, что Лойко «ранее сотрудничала с ними в качестве корреспондента». «На нашем официальном сайте sota.vision нет публикации, соответствующей параметрам», — указали там.

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В прошлом году иноагентом признали главного редактора Sota Олега Еланчика.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Анастасия Серова Анастасия Серова
журналисты уголовное дело оправдание терроризма
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