Суд в Новосибирске дал иностранцу девять лет колонии за финансирование террористов

В Новосибирске иностранцу дали 9 лет за перевод ₽200 тыс. террористам

Абдумурод Шохаев (Фото: УФСБ России)

Военный суд в Новосибирске приговорил иностранного гражданина Абдумурода Шохаева к девяти годам колонии строгого режима за перевод денег террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, Шохаев неоднократно переводил средства за границу участникам этой террористической организации, всего с 2021 по 2022 год он перевел им более 200 тыс. руб.

Следователи завели в отношении Шохаева уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористических преступлений, а равно финансирование терроризма). Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

РБК направил запрос в управление ФСБ по Новосибирской области.

«Хайят Тахрир аш-Шам» — радикальная салафитская группировка. До 2017 года входила в «Аль-Каиду» (признана террористической и запрещена в России). Позже организация отвергла связь с ней, назвав себя «независимым образованием».

Ранее суд на Сахалине приговорил 37-летнего иностранного гражданина к 12 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации. Как сообщили в ФСБ, мужчина общался в интернете с членом международной террористической организации, перечислял деньги на нужды боевиков и помогал им в подготовке к преступлениям террористической направленности. Ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК (участие в деятельности террористической организации и склонение, вербовка или иное вовлечение лица к такой деятельности), свою вину он признал.