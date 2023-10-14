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Против бывшего мундепа Горинова возбудило дело об оправдании терроризма

Против бывшего муниципального депутата Горинова возбудили новое уголовное дело

Против бывшего муниципального депутата Москвы Алексея Горинова, отбывающего наказание по статье о «фейках» об армии, возбудили новое уголовное дело — об оправдании терроризма, говорится в публикации его телеграм-канала.

По словам Горинова, с 5 октября он находится в штрафном изоляторе СИЗО-1 во Владимире в связи с расследованием дела. Он подчеркнул, что «всю свою жизнь был противником всякого насилия и агрессии». Причины возбуждения нового дела не раскрываются.

Мещанский районный суд Москвы приговорил Горинова к семи годам колонии 8 июля 2022 года. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные о вооруженных силах, с использованием служебного положения группой лиц).

Также Горинова лишили права занимать должности в органах власти в течение четырех лет. Прокуратура утверждала, что он действовал «с использованием служебного положения, по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти».

Осенью того же года его срок лишения свободы сократили на один месяц — до 6 лет 11 месяцев — за счет срока пребывания под стражей.

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Теги
оправдание терроризма дискредитация армии депутат
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