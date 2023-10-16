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В Брюсселе после стрельбы повысили уровень террористической угрозы

Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы после стрельбы на матче

В Брюсселе, где произошла стрельба и погибли два человека, повысили уровень террористической опасности до четвертого — максимального — уровня, сообщает пресс-служба национального кризисного центра Бельгии.

В остальной части страны уровень террористической опасности повышен до третьего, что означает, что угроза возможна и вероятна, уточняет местное издание HLN.

Вечером 16 октября в Брюсселе неизвестный мужчина открыл огонь из автоматического оружия. Это произошло за два часа до начала футбольного матча чемпионата Европы-2024 между командами Бельгии и Швеции. В результате стрельбы погибли два болельщика шведской сборной. После завершения первого тайма (1:1) футболисты сборной Швеции отказались доигрывать матч.

Преступник заявил, что является членом террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), пишет Sudinfo La Capitale. По данным издания, нападавший оставил пост в соцсетях, где признался в убийстве шведов «ради мести за мусульман».

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро выразил соболезнования родственникам жертв нападения и шведскому коллеге Ульфу Кристерссону. «Наши мысли с семьями и друзьями, которые потеряли своих близких. Как близкие партнеры, мы ведем совместную борьбу с терроризмом», — написал глава бельгийского правительства в соцсети X.

Теги
Бельгия стрельба футбольный матч Брюссель
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