ФСБ завела два дела против 60-летней сторонницы возрождения СССР
ФСБ возбудила два уголовных дела за публичные призывы к экстремизму в отношении 60-летней жительницы Шадринска Курганской области, которая призывала к свержению власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
По данным спецслужбы, сторонница возрождения СССР, которая пыталась пользоваться документами советского образца и не признавала Российскую Федерацию как государство, призывала к революционному перевороту. Как утверждают в ФСБ, в соцсетях она размещала видеозаписи и тексты о нелегитимности существующего конституционного строя, призывала к насильственному свержению власти и убийству лиц по национальному признаку.
Против женщины завели уголовные дела по статьям об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК, максимальное наказание — семь лет лишения свободы) и призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы).
В середине августа управление ФСБ по Красноярскому краю отчиталось о предотвращении теракта в городе Зеленогорск, который готовили участники движения «Граждане СССР» (признано в России экстремистской организацией и запрещено), отрицающие распад Советского Союза. По данным спецслужбы, они планировали подорвать базовые станции ПАО «Ростелеком» и АО «ТрансТелеКом», чтобы помешать рассылке через «Госуслуги» повесток о призыве на военную службу по мобилизации.
Сторонников «Граждан СССР» арестовали. Им вменяют ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 3 ст. 222.1 УК (покушение на незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта).
Движение «Граждане СССР» отрицает распад Советского Союза и считает нелегитимными нынешние российские власти. Его участники пользуются советскими паспортами и отказываются соблюдать законы современной России.
Основатель движения — Сергей Тараскин из Зеленограда. В мае 2022-го суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима по статье о создании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК).
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%