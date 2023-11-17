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Военная операция на Украине ,  
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МВД России объявило в розыск бывшего и.о. главы МИД Украины Дещицу

МВД объявило в розыск бывших и.о. глав МИД и администрации президента Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

МВД России объявило в розыск бывших исполняющих обязанности главы администрации президента Украины Сергея Пашинского и министра иностранных дел Украины Андрея Дещицу.

В России их обвиняют в преступлениях, связанных с антитеррористической операцией (АТО) в Донбассе, которую власти страны проводили с 2014 по 2018 год. Об этом следует из базы розыска ведомства.

И Пашинский, и Дещица разыскиваются по статье Уголовного кодекса, однако в министерстве не уточнили, по какой.

МВД объявило в розыск администратора телеграм-канала «Утро Дагестан»
Политика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

3 ноября экс-премьер-министру Украины Арсению Яценюку заочно предъявили обвинения в преступлениях, связанных с АТО. В Следственном комитете уточнили, что в результате предпринятых им, Дещицей и Пашинским действий погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.

Пашинский занимал должность и.о. администрации президента Украины с 5 марта по 10 июня 2014 года, а Дещица был и.о. главы МИДа с 27 февраля по 19 июня 2014 года.

В апреле 2014 года исполнявший обязанности президента Александр Турчинов подписал документ о начале АТО. В мае 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко сменил статус АТО на военную операцию Объединенных сил (ООС), которая предполагала реинтеграцию Донбасса и «отпор российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях».

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На Украине Пашинский находится под следствием из-за цен и финансовых отношений его фирмы «Украинская бронетехника» с чиновниками и компаниями за рубежом, сообщила The New York Times в августе 2023 года. По данным издания, компания, связанная с Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия на Украине.

Теги
Украина МВД МИД Андрей Дещица розыск АТО
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