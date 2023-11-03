СК заочно предъявил обвинения экс-премьеру Украины Яценюку за АТО

Арсений Яценюк (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку заочно предъявили обвинения в преступления, связанных с антитеррористической операцией (АТО) в Донбассе, которую власти страны проводили с 2014 по 2018 год. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Заочно предъявлено обвинение бывшим высокопоставленным должностным лицам Украины. В их числе Арсений Яценюк, занимавший должность премьер-министра. <...> Они участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», — уточнили в СК. Следователи принимают меры к их розыску и аресту.

В результате действий, предпринятых Яценюком и рядом украинских политиков, в числе которых Андрей Дещица, исполнявший обязанности министра иностранных дел Украины, были ранены и погибли 1382 человека, в том числе 44 ребенка, добавили в ведомстве.

Арсений Яценюк занимал пост министра экономики в 2005–2006 годах и министра иностранных дел в 2007 году. Правительство он возглавлял с 2014 по 2016 год.

В апреле 2014 года исполнявший обязанности президента Александр Турчинов подписал документ о начале АТО. В мае 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко сменил статус АТО на военную операцию Объединенных сил (ООС), которая предполагала реинтеграцию Донбасса и «отпор российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях».

После начала военной операции России на Украине ООС в юго-восточных регионах страны не отменили, в июне 2022 года группировку Объединенных сил перестроили в несколько оперативно-тактических подразделений в подчинении Вооруженных сил Украины.