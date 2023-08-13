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NYT узнала о связях чиновников из Киева с опальным депутатом ради оружия

NYT: компания экс-депутата Пашинского стала крупнейшим частным поставщиком оружия Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Компания, связанная с экс-депутатом Сергеем Пашинским, который подозревался в причастности к коррупции в оборонном секторе, с начала конфликта увеличила продажи оружия украинским военным с $2,8 млн до $350 млн
Сергей Пашинский
Сергей Пашинский (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

Компания, связанная с бывшим украинским депутатом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия на Украине, пишет газета The New York Times со ссылкой на свое расследование.

На Украине Пашинский до начала военных действий подозревался в причастности к коррупционным схемам в оборонном секторе. Президент Владимир Зеленский называл его преступником. «Выйдите на улицу и спросите, преступник ли Пашинский. Я вам гарантирую, что из ста человек сто скажут, что он преступник», — говорил украинский лидер в 2019 году.

Согласно расследованию газеты, Минобороны Украины в первые недели боевых действий позвонило опальному бывшему депутату Верховной рады из-за его связей в оружейном бизнесе. По данным NYT, компания «Украинская бронетехника», связанная с Пашинским, по итогам прошлого года увеличила продажи оружия более чем до $350 млн по сравнению с $2,8 млн за год до начала военных действий. Она перепродает гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансъевропейскую сеть посредников. «С каждой сделкой цены растут, как и прибыль партнеров господина Пашинского, — до тех пор, пока конечный покупатель, украинские военные, не заплатят больше всех», — пишет издание.

По словам двух чиновников, Пашинский снова находится под следствием на Украине из-за цен и финансовых отношений его фирмы с чиновниками и компаниями за рубежом. В августе следователи и спецслужбы провели обыск в офисах государственной компании — они искали улики против фирмы бывшего депутата, рассказали изданию два чиновника в правительстве, осведомленные о проведении обыска.

По словам одного из собеседников, большая часть денег на оружие поступает из европейской помощи. Европейские и американские чиновники напрямую отказываются обсуждать фигуру Пашинского, однако в частном порядке говорят, что подобные лица являются одной из причин, по которой американское и британское правительства покупают боеприпасы для Украины, а не просто передают деньги.

Экс-депутат отрицает наличие какой-либо финансовой заинтересованности в оружейном бизнесе. Однако, по словам нескольких источников, в том числе высокопоставленного чиновника, отвечающего за закупку вооружений, когда правительство хочет купить у «Украинской бронетехники» оружие, оно ведет переговоры с Пашинским.

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Это он также отрицает. «Я никогда не был и не буду воплощением или символом коррумпированной системы», — заявил бывший парламентарий. Расследование он связал с «ошибочным представлением чиновников о том, что продавцы оружия получают несправедливо высокие прибыли», и назвал себя «ответственным гражданином своей страны, который никогда ее не предавал и никогда не предаст».

В 2018 году Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело из-за коррупционных схем при закупках вооружений. СМИ причисляли к ним Пашинского, который тогда возглавлял комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны. Он подал в суд на журналистов, потребовав опровержения слов о его причастности к коррупции, писала «Украинская правда». В 2020 году экс-политик проиграл суд, сообщало агентство УНИАН.

Пашинский был депутатом Рады с 2006 по 2019 год. До 2014 года он входил в партию «Блок Юлии Тимошенко» (БЮТ), а позднее вошел в партию «Народный фронт» Арсения Яценюка.

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Елена Чернышова
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