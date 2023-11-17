Борт МЧС доставил в Москву третью группу эвакуированных из сектора Газа россиян

Третья группа эвакуированных россиян прибыла в Москву из сектора Газа

В московский аэропорт Домодедово прилетели 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа, сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

Как рассказал ТАСС руководитель пресс-службы министерства Роман Охотенко, в полете граждан России сопровождали медики и психологи МЧС. По словам Охотенко, раненых среди них нет. Он отметил, что работа по эвакуации россиян на родину продолжается.

Руководитель пресс-службы МЧС уточнил, что на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» в Египте подали заявки 887 граждан России.

1 ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, заявки подали порядка 600 россиян и «чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей».

12 ноября регион покинула первая группа российских граждан в составе 70 человек. В ночь на 15 ноября самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву вторую группу эвакуированных из сектора Газа россиян, в нее вошли 98 человек.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что в расположение врачей прибыли 40 эвакуированных, их состояние оценили как удовлетворительное. Он уточнил, что среди них была одна беременная женщина и 16 детей.

Президент России Владимир Путин поблагодарил египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси за помощь при эвакуации россиян из сектора Газа.