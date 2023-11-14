Путин созвонился с ас-Сиси и поблагодарил за помощь с эвакуацией россиян из Газы

Путин поблагодарил ас-Сиси за помощь при эвакуации россиян из Газы

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси и поблагодарил его за всестороннее содействие при эвакуации российских граждан из сектора Газа, передает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и выразили обеспокоенность «беспрецедентным ростом» числа жертв среди мирного населения. «Подчеркнута принципиальная важность скорейшего прекращения кровопролития, освобождения заложников и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Газы», — приводит пресс-служба Кремля содержание разговора президентов.

Путин и ас-Сиси также выразили одинаковые подходы к урегулированию конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС путем создания независимого палестинского государства.

12 ноября первая группа российских граждан в составе 70 человек покинула сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. На следующий день из Газы таким же образом уехала вторая группа из 98 россиян. Всего из Газы планируется вывезти около 600 граждан России, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов, добавив, что работа по этому вопросу ведется с властями Египта.

В начале ноября замглавы российского МИДа Михаил Богданов заявил, что Москва одной из первых передала свой список граждан для выхода из Газы через КПП, но израильская сторона пока его не согласовала. Решение о пропуске людей через «Рафах» зависит от египетской стороны, пояснил позицию Тель-Авива посол Израиля в России Александр Бен Цви.