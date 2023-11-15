МЧС: из сектора Газа в Египет за день эвакуировали 88 россиян

Из сектора Газа в Египет за день эвакуировали 88 россиян

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В среду, 15 ноября, контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом пересекли 88 граждан России, сообщило МЧС.

«Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать 297 человек, из них в Россию уже доставлены 168 человек», — рассказали в пресс-службе. Вместе с россиянами границу пересекли 43 гражданина Белоруссии.

Из Газы планируется вывезти около 600 граждан России, сообщил ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов, добавив, что работа по этому вопросу ведется с властями Египта.

Первые граждане покинули сектор 12 ноября, тогда пункт пропуска пересекли 70 россиян, в том числе женщина на позднем сроке беременности, а также 27 детей, самому маленькому из них три месяца. В МЧС заявили о планах вывезти всех россиян из Газы за неделю.