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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Москву прибыла вторая группа эвакуированных из Газы россиян

Борт МЧС с эвакуированными из Газы 98 россиянами прилетел в Москву
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Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Самолет Ил-76 МЧС России со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян в составе 98 человек совершил посадку в московском аэропорту Домодедово, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Роман Охотенко.

Также он рассказал, что третья группа россиян пересекла контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Газы и Египта. «Сегодня [во вторник, 14 ноября] КПП «Рафах» пересекла группа граждан России из 40 человек и членов семей», — уточнил глава пресс-службы МЧС.

Путин поблагодарил ас-Сиси за помощь при эвакуации россиян из Газы
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Всего из Газы планируется вывезти около 600 граждан России, сообщал ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов, добавив, что работа по этому вопросу ведется с властями Египта.

12 ноября Газу покинула первая группа российских граждан в составе 70 человек. Вторая группа из 98 россиян приехала в Египет через «Рафах» на следующий день.

В начале ноября замглавы российского МИДа Михаил Богданов заявил, что Москва одной из первых передала свой список граждан для выхода из Газы через КПП, но израильская сторона пока его не согласовала. Решение о пропуске людей через «Рафах» зависит от египетской стороны, пояснил позицию Израиля посол в России Александр Бен Цви.

Президент России Владимир Путин поблагодарил египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси за всестороннее содействие при эвакуации российских граждан из Газы.

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Теги
МЧС сектор Газа эвакуация россияне Египет
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