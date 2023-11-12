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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Колонна с эвакуированными из Газы россиянами выдвинулась в Каир

МЧС России: колонна с первыми 70 россиянами из сектора Газа отправилась в Каир
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась на автобусах в Каир, где развернут оперативный штаб, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

По данным ведомства, сегодня, 12 ноября, пункт пропуска пересекли 70 граждан России, в том числе 28 детей. «Людям будет оказана необходимая помощь, в том числе медицинская, психологическая, а также помощь в оформлении документов», — говорится в публикации.

В аэропорту Каира находятся два российских спецборта МЧС Ил-76, на которых россиян доставят на родину. Источник «РИА Новости» уточнил, что вскоре прибудет третье воздушное судно.

О начале эвакуации россиян из сектора Газа МЧС сообщило днем 12 ноября. Позднее в ведомстве добавили, что через КПП «Рафах» эвакуированы свыше 60 россиян.

«Рафах» — единственный КПП, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранцев из региона.

10 ноября подконтрольная ХАМАС погранслужба Газы опубликовала перечень иностранных граждан, которым разрешается покинуть анклав. В нем числилось 85 россиян. МИД России допустил, что переход границы может занять до трех дней в связи с пропускными возможностями КПП.

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Кремль объяснил сложность организации эвакуации тем, что необходимо «синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования».

Теги
МЧС сектор Газа эвакуация Каир россияне палестино-израильский конфликт
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