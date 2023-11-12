МЧС России: колонна с первыми 70 россиянами из сектора Газа отправилась в Каир

Колонна с эвакуированными из Газы россиянами выдвинулась в Каир

Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась на автобусах в Каир, где развернут оперативный штаб, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

По данным ведомства, сегодня, 12 ноября, пункт пропуска пересекли 70 граждан России, в том числе 28 детей. «Людям будет оказана необходимая помощь, в том числе медицинская, психологическая, а также помощь в оформлении документов», — говорится в публикации.

В аэропорту Каира находятся два российских спецборта МЧС Ил-76, на которых россиян доставят на родину. Источник «РИА Новости» уточнил, что вскоре прибудет третье воздушное судно.

О начале эвакуации россиян из сектора Газа МЧС сообщило днем 12 ноября. Позднее в ведомстве добавили, что через КПП «Рафах» эвакуированы свыше 60 россиян.

«Рафах» — единственный КПП, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранцев из региона.

10 ноября подконтрольная ХАМАС погранслужба Газы опубликовала перечень иностранных граждан, которым разрешается покинуть анклав. В нем числилось 85 россиян. МИД России допустил, что переход границы может занять до трех дней в связи с пропускными возможностями КПП.

Кремль объяснил сложность организации эвакуации тем, что необходимо «синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования».