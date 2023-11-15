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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Врачи оценили состояние эвакуированных из Газы россиян

Кузнецов: 40 россиян из сектора Газа чувствуют себя удовлетворительно
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Состояние 40 россиян, эвакуированных из сектора Газа, удовлетворительное, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Из сектора Газа в расположение российских медицинских специалистов прибыли 40 граждан России. Из них 16 детей и одна беременная женщина. Все они осмотрены. <...> Все 40 человек допущены к перелету в Москву. Состояние их оценивается как удовлетворительное», — рассказал Кузнецов.

Помощник министра здравоохранения отметил, что пациентам с неинфекционными заболеваниями выдали необходимые лекарства. По словам Кузнецова, вылет третьей группы эвакуированных в Россию запланирован на 16 ноября.

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Фото:Mohammed Salem / Reuters

12 ноября регион покинула первая группа российских граждан в составе 70 человек. В ночь на 15 ноября самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву вторую группу эвакуированных из сектора Газа россиян, всего в нее вошли 98 человек.

Всего из Газы планируется вывезти около 600 граждан России. Для этого они должны пройти через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа. «Рафах» — единственный КПП, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в сектор и выхода иностранцев из региона.

Президент России Владимир Путин поблагодарил египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси за помощь при эвакуации россиян из сектора Газа.

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Теги
Алексей Кузнецов Минздрав сектор Газа эвакуация
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