Врачи оценили состояние эвакуированных из Газы россиян

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Состояние 40 россиян, эвакуированных из сектора Газа, удовлетворительное, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Из сектора Газа в расположение российских медицинских специалистов прибыли 40 граждан России. Из них 16 детей и одна беременная женщина. Все они осмотрены. <...> Все 40 человек допущены к перелету в Москву. Состояние их оценивается как удовлетворительное», — рассказал Кузнецов.

Помощник министра здравоохранения отметил, что пациентам с неинфекционными заболеваниями выдали необходимые лекарства. По словам Кузнецова, вылет третьей группы эвакуированных в Россию запланирован на 16 ноября.

12 ноября регион покинула первая группа российских граждан в составе 70 человек. В ночь на 15 ноября самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву вторую группу эвакуированных из сектора Газа россиян, всего в нее вошли 98 человек.

Всего из Газы планируется вывезти около 600 граждан России. Для этого они должны пройти через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа. «Рафах» — единственный КПП, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в сектор и выхода иностранцев из региона.

Президент России Владимир Путин поблагодарил египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси за помощь при эвакуации россиян из сектора Газа.