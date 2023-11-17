В Госдепе сообщили о связях с Китаем по теме санкций против России

Власти США связываются с китайскими по поводу антироссийских санкций и ценового потолка на нефть, заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.

«Отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», — сказал Пайетт на брифинге в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (цитата по «РИА Новости»). Так представитель Госдепартамента ответил на вопрос о работе США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с санкциями против России.

Страны G7 ввели потолок цен на нефть из России в декабре 2022 года. Лимит составил $60 за баррель. Аналогичная мера коснулась и в отношении российских нефтепродуктов: максимальная цена на дизельное топливо составила $100, на мазут — $45.

Китай неоднократно выступал против односторонних санкций, в том числе против России. Пекин отказался присоединиться к введению ограничений после того, как их ввели западные страны в отношении Москвы.

22 сентября 2023 года зампредседателя Китая Хань Чжэн сказал на полях Генассамблеи ООН, что международное сообщество должно бойкотировать односторонние санкции, которые наносят серьезный вред международным отношениям.

14 ноября Минфин США обратился к судовым компаниям примерно из 30 стран с просьбой предоставить данные о почти 100 российских танкерах, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с нарушением введенного западными странами ценового потолка на российскую нефть.