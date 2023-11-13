Цены на российскую нефть Urals упали, но остались выше потолка G7

Фото: Андронов Алексей / ТАСС

Цена российской нефти марки Urals снизилась на фоне падения стоимости нефти в мире, однако недостаточно, чтобы вернуться в установленный западными странами потолок в $60 за баррель, сообщает Bloomberg.

По данным агентства Argus Media, на прошлой неделе нефть марки Urals продавалась по $66,19 — это самый низкий показатель с 25 июля 2023 года.

Страны G7, Европейский союз, Швейцария и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в 2022 году, назвав решение попыткой сократить доходы России и ее возможности финансировать военные действия на Украине. Москва в ответ на решение G7 запретила поставлять нефть компаниям и странам, которые придерживаются лимита.

Средняя цена марки Urals в августе составила $74 за баррель. За первые восемь месяцев 2023 года средняя цена Urals оказалась ниже западного лимита, $56,58 за баррель, и меньше, чем в январе—августе 2022 года, сообщил Минфин в сентябре.