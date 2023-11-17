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Военная операция на Украине ,  
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Глава Пентагона подчеркнул необходимость поддерживать контакты с Шойгу

Глава Пентагона Остин: важно поддерживать связь с Шойгу
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Военная операция на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о необходимости поддерживать прямые контакты со своим российской коллегой Сергеем Шойгу. Об этом он сказал на пресс-конференции в Джакарте.

«Даже в разгар всего, что происходит с Россией и Украиной, у меня была возможность взять трубку и поговорить с министром обороны России. И я думаю, что это важнейшая возможность, которую мы должны поддерживать, чтобы справляться с кризисом в будущем», — отметил Ллойд, отвечая на вопрос о контактах лидеров США и Китая. Министр обороны отметил, что у США должна быть возможность «разговаривать с друзьями и противниками».

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала на брифинге, что Соединенные Штаты и Китай «договорились возобновить телефонные переговоры между командующими». Она отметила, что эти принципы еще предстоит закрепить, поскольку договоренность появилась после встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина в Сан-Франциско в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В последний раз Шойгу провел переговоры с Остином по инициативе Вашингтона 15 марта 2023 года — на следующий день после инцидента с американским разведывательным дроном MQ-9 над Черным морем. Американский министр заявил, что США продолжат действовать везде, где это позволяет делать международное право.

По версии Европейского командования ВС США, беспилотник вел разведку над международными водами Черного моря, когда на его перехват направились два российских Су-27. Один из них задел винт дрона, аппарат пришлось затопить. В Минобороны России заявили, что самолет не вступал в контакт с MQ-9 и не применял бортовое вооружение.

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Ллойд Остин США Пентагон Сергей Шойгу переговоры
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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