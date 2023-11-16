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Смогли ли Байден и Си на переговорах в Сан-Франциско превзойти ожидания

Байден подтвердил, что по-прежнему считает лидера КНР диктатором, а Си — претензии на Тайвань
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Результат встречи полностью соответствовал ожиданиям экспертов. Подробности — в материале РБК
Джо Байден и Си Цзиньпин (справа)
Джо Байден и Си Цзиньпин (справа) (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Как встречали Си в Сан-Франциско

Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско 15 ноября, непосредственно в день саммита с Джо Байденом. В аэропорту его приветствовали губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и глава Минфина США Джанет Йеллен, которая на протяжении последней недели закладывала фундамент предстоящей встречи, тесно контактируя с китайским вице-премьером Хэ Лифэном.

Хотя Си прилетел в США для участия в саммите Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), его переговоры с Байденом было решено организовать за пределами форума, в имении «Филоли», расположенном примерно в 40 км к югу от города и известном своими садами. Там Си ожидали красная дорожка и почетный караул.

По данным CNN, встреча готовилась максимально тщательно, ее планирование заняло несколько месяцев, а само место переговоров из соображений безопасности до последнего держали в секрете от всех, включая представителей Белого дома. Организаторы переговоров с американской стороны сообщили CNN, что обговаривались мельчайшие детали: место, где будет сидеть Си во время встречи с президентом США, цветы, которыми украсят помещение, меню.

Байден приветствовал своего визави на крыльце имения, они с улыбкой пожали друг другу руки. «Я думаю, крайне важно, чтобы мы с вами четко понимали друг друга как лидер лидера, без каких-либо заблуждений или недопониманий», — сказал он. Президент США заявил, что они оба несут ответственность перед своими народами за совместную работу, в том числе для противодействия незаконному обороту наркотиков и использованию искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что конкуренция между США и Китаем не может привести к конфликту. «Ничто не заменит личного обсуждения. Я всегда находил наши дискуссии прямыми и откровенными», — сказал Байден.

В ответ Си напомнил, что отношения между Китаем и США «никогда не были гладкими на протяжении последних 50 лет» и всегда сталкивались с проблемами того или иного рода. Тем не менее стороны продолжали двигаться вперед, «несмотря на перипетии и повороты». «Для двух крупных стран, таких как Китай и США, повернуться спиной друг к другу — это не вариант. Одной стороне нереально перестроить другую, а конфликты и конфронтация имеют невыносимые последствия для обеих сторон», — отметил Си. Он также счел нужным подчеркнуть: конкуренция между крупными странами не считается преобладающей тенденцией нынешнего времени и не может решить проблемы, стоящие перед КНР, США и всем миром.

Переговоры Си и Байдена продолжались четыре часа (половину времени занял рабочий обед), потом китайский лидер посетил гала-ужин с американскими бизнесменами, среди которых были Тим Кук и Илон Маск. Участие в мероприятии стоило от $2 тыс. (столик на восьмерых плюс одно место за столом лидера КНР обошелся компаниям в $40 тыс.).

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В МИД КНР сообщили, что Си пробудет в Сан-Франциско до 17 ноября.

Почему на саммит не возлагали особых надежд

Переговоры в Сан-Франциско пришлись на крайне напряженный период в двусторонних отношениях. Администрация Байдена продолжила начатую еще при его предшественнике Дональде Трампе торговую войну, вводя против Китая новые экспортные ограничения, в основном в технологической сфере и прежде всего в области разработки искусственного интеллекта. В прошлом году в октябре Министерство торговли ввело ограничения на поставки в КНР высокопроизводительных чипов и оборудования для производства микросхем для систем искусственного интеллекта. Спустя год американские власти расширили ограничения на линейку чипов A800 и H800, выпущенную Nvidia для обхода прежних санкций.

Но главным камнем преткновения в отношениях остается проблема Тайваня. Вопреки заявленной приверженности принципу «одного Китая» США активно наращивают поставки вооружений на остров, а Байден неоднократно говорил о готовности защитить его в случае китайского нападения. Растет напряженность и в Южно-Китайском море, где увеличивается военное присутствие США и где расположены две группы островов, на которые претендуют Китай и пять других стран.

Что ожидать от переговоров Байдена и Си в Сан-Франциско
Политика
Джо Байден и Си Цзиньпин

Критическим моментом в двусторонних отношениях стал инцидент с китайским аэростатом, сбитым над территорией США в начале года. В июне госсекретарь США Энтони Блинкен отправился с официальным визитом в Китай, чтобы смягчить напряжение, но сразу же после его возвращения Байден назвал Си диктатором, чем во многом нивелировал достигнутый прогресс.

По всем этим причинам от переговоров в Сан-Франциско не ждали многого. Опрошенные РБК эксперты отмечали, что накопившиеся противоречия слишком велики, чтобы лидерам Китая и США удалось выйти на прорывные соглашения. Важен был прежде всего сам факт личной встречи, на которой Джо Байден и Си Цзиньпин смогли бы откровенно обсудить наиболее волнующие их темы, прежде всего Тайвань.

Еще до начала переговоров было известно, что американский и китайский лидеры все же планируют заключить новые договоренности, прежде всего о возобновлении контактов между военными двух стран и о запрете на внедрение искусственного интеллекта в беспилотники и системы контроля над ядерным оружием. Кроме того, Байден и Си должны были объявить о соглашении, по которому Пекин обязался бы расширить борьбу с поставками синтетического опиоида фентанила и его прекурсоров в США: передозировки этого сильнейшего наркотика уже стали одной из основных причин смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет.

Насколько итоги соответствовали ожиданиям

Китайское агентство «Синьхуа» сообщило, что Си повторил Байдену позицию насчет Тайваня, заявив, что «Китай в конечном итоге неизбежно с ним воссоединится». Газета South China Morning Post со ссылкой на американского чиновника отметила, что китайский лидер назвал вопрос Тайваня наиболее острым в двусторонних отношениях с США и попытался донести до американского коллеги, что Пекин не намерен возвращать островное государство в свой состав силой.

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Политика
Фото:Chase Doak / Reuters

Байден же, выступая перед журналистами после встречи, сказал, что Тайвань обсудили кратко. Он также подытожил договоренности, достигнутые с Си. Наиболее ожидаемым было решение возобновить диалог по военной линии, окончательно прерванный после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань летом прошлого года. «Мы вернулись к прямому, открытому, ясному общению», — сказал Байден, отметив, что диалог будет восстановлен и на высшем уровне между ним и Си. «Мы с ним договорились, что каждый из нас может ответить на телефонный звонок напрямую и нас сразу же услышат», — пояснил он.

Американский президент также сообщил о подтвержденной на встрече готовности КНР препятствовать экспорту веществ, используемых при производстве фентанила. В соответствии с соглашением Китай будет преследовать химические компании, производящие прекурсоры этого наркотика. Кроме того, эксперты из США и КНР проведут встречу для обсуждения рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта.

Отвечая на вопрос журналистов, по-прежнему ли он считает Си диктатором, Байден сказал, что его мнение не изменилось. «Он диктатор в том смысле, что он один управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего», — уточнил президент США. Но закончить все же решил позитивно: «Тем не менее мы добились прогресса».

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Китай США Джо Байден Си Цзиньпин АТЭС Тайвань
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Джозеф Байден

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20 ноября 1942 года
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Цзиньпин Си

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
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