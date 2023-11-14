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Песков в ответ Санду заявил о поддержке молдаванами диалога с Россией

Песков о словах Санду: выборы в Молдавии показали поддержку диалога с Россией
Санду заявила, что Россия не учитывает интересов граждан Молдавии. Песков сказал, что прошедшие в республике местные выборы показали наличие среди молдаван сторонников диалога с Москвой
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Жители Молдавии поддерживают сотрудничество с Россией вопреки словам молдавского президента Майи Санду, что у Москвы и Кишинева нет общих тем для обсуждения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне, 13 ноября, Санду заявила, что у Молдавии был конструктивный подход к отношениям с Россией, но так как последняя не уважает интересов граждан республики, теперь общих тем для обсуждения у сторон нет. Она добавила, что Москва виновата в сокращении поставок газа в Молдавию и пыталась свергнуть правительство в Кишиневе.

«Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты только что состоявшихся муниципальных выборов, где совсем не ее партия получила победу. Результаты этих муниципальных выборов в Молдавии как раз свидетельствуют об обратном. <...> Имеется в виду в том числе и не целенаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией. В Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной», — сказал Песков.

Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) была создана в 2016 году Санду. В результате досрочных выборов в 2021-м она получила в 101-местном парламенте более 60 мандатов. Это позволило сформировать партии правительство. Она активно продвигает интеграцию Молдавии в Евросоюз.

Партию социалистов Республики Молдова (PSRM) возглавляет бывший президент страны Игорь Додон (занимал этот пост с 2016 по 2020 год). Она заявляет о намерениях строить партнерские отношения с Западом и Востоком. Сам Додон, будучи президентом, работал над развитием отношений с Россией.

«Национальное альтернативное движение» (MAN) создано в прошлом декабре, ее возглавляет мэр Кишинева Ион Чебан. Партия также выступает за европейское будущее Молдавии.

Местные выборы в Молдавии прошли в первое воскресенье ноября. Как сообщал Point, кандидаты от PAS заняли первые места в 19 из 32 районных советов, но не получили большинства ни в одном из них. На втором месте оказалась PSRM, ее в основном поддержали на севере страны.

Кандидат от PAS не смог получить место мэра Кишинева, которое за собой сохранил Ион Чебан.

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