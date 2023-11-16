Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором

Байден после встречи с Си Цзиньпином в США вновь назвал его диктатором

Президент США отметил, что Си Цзиньпин руководит «коммунистической страной». По мнению Байдена, китайское правительство полностью отличается от американского

Джо Байден (слева) и Си Цзиньпин (справа) (Фото: Kevin Lamarque/Reuters)

Президент США Джо Байден заявил, что после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско не изменил мнение о нем как о «диктаторе».

«Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего», — сказал Байден журналистам в ответ на вопрос, поменял ли он свое мнение после переговоров (цитата по Bloomberg).

Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором» в июне, комментируя историю с замеченными над США и сбитыми китайскими аэростатами. По словам Байдена, Си был обескуражен случившимся, потому что не знал об этой миссии. «Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Оно сбилось с курса», — сказал президент Соединенных Штатов.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что высказывание Байдена «противоречит базовым фактам и дипломатическим протоколам, серьезно оскорбляет политическое достоинство Китая и равносильно публичной политической провокации». «Китай выражает свои сильные недовольство и протест», — сказала она.

Байден при этом выразил уверенность, что его слова в адрес Си Цзиньпина не скажутся на прогрессе, который был достигнут в отношениях США с Китаем.