Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско завершились

Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина продолжались около двух часов

Двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско завершилась, сообщает NBC News со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Лидеры двух стран проводили переговоры в поместье под Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Переговоры продлились около двух часов.

После завершения двусторонних переговоров Байден и Си Цзиньпин продолжили встречу за ужином. К ним присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И.

Саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. В последний раз президент США и глава КНР встречались на полях саммита G20 на Бали. Си Цзиньпин не был в США с 2017 года.