Песков: Путин не опустится до личных оскорблений в адрес Байдена и других коллег

В Кремле рассказали о реакции Путина на слова Байдена о «диктаторе»

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин не позволяет себе опускаться до оскорблений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, не стоит ли дать резкий ответ американскому президенту Джо Байдену, который назвал Путина «диктатором».

«Наш президент никогда до такого уровня не опускается — до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег. У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент <...> никогда до этого не опускался и не будет этого делать», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Накануне, 19 сентября, Байден в очередной раз назвал российского президента «диктатором». Так он прокомментировал политические взгляды экс-главы государства Дональда Трампа, который может стать его оппонентом на предстоящих президентских выборах.

«Я не встану на сторону таких диктаторов, как Путин. Может быть, Трамп и его друзья по MAGA (Make America Great Again. — РБК) могут преклониться, но я этого не сделаю», — сказал Байден на встрече со сторонниками.

В марте Трамп пообещал, что если будет переизбран на пост президента, то остановит полномасштабные бои на Украине за сутки. «Это не может не радовать. Это хорошо», — оценил его слова Путин. В ответ Трамп заявил, что ему нравится реакция Путина: «Потому что это означает, что то, что я говорю, правильно». Он также считает, что, если бы Украина отказалась от части территорий, это бы предотвратило конфликт. Вместе с тем в марте 2022-го Трамп поставил себе в заслугу первые поставки летального вооружения Украине — противотанковых комплексов Javelin.

Байден и ранее называл российского президента диктатором. Впервые это произошло вскоре после начала военной спецоперации на Украине. Байден охарактеризовал российского президента как «смертоносного диктатора» и «чистейшего бандита», который «ведет аморальную войну против народа Украины». За день до этого он назвал Путина «военным преступником» и «мясником».

В Кремле слова Байдена раскритиковали, назвав их недопустимыми и непозволительными.