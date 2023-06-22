Байден исключил влияние слов о Си Цзиньпине-диктаторе на отношения с КНР

Си Цзиньпин и Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что его слова в адрес председателя Китая Си Цзиньпина не скажутся на прогрессе, который был достигнут в отношениях с Пекином.

20 июня Байден назвал Си Цзпиньпина диктатором. По его словам, китайский председатель был обескуражен, когда США обнаружили над своим воздушным пространством китайские аэростаты и сбили их, поскольку не знал об этой миссии. «Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Оно сбилось с курса», — сказал Байден.

Теперь, на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, он заявил: «Я не думаю, что у этого были какие-либо реальные последствия». Президент США также сказал, что рассчитывает «когда-нибудь в ближайшем будущем» лично встретиться с Си Цзиньпином.

Заявление Байдена о Си Цзиньпине-«диктаторе» прозвучало на следующий день после поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, где он встретился в том числе с главой государства. Находясь в Пекине, Блинкен предложил «закрыть главу» со сбитым китайским воздушным шаром, которые американские власти заподозрили в шпионаже (в КНР заявляли, что это был метеозонд). И Байден, и Си положительно оценили прошедшие в Пекине переговоры и заявили о прогрессе в отношениях.

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что на этом фоне высокопоставленные американские чиновники оказались застигнуты врасплох словами Байдена в адрес Си Цзиньпина и в частном порядке стремились разъяснить, что его слова не отражают официальной политики Вашингтона.