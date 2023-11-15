Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Игоря Стрелкова

Игорь Стрелков (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Следствие по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова о публичных призывах к экстремизму завершено, сообщил «РИА Новости» адвокат Александр Молохов.

«Следствие по делу завершено, мы уже ознакомились с материалами, сейчас стадия утверждения прокурором обвинительного заключения. После этого дело поступит в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме», — рассказал юрист.

Против Стрелкова возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (по ч. 2 ст. 280 УК), ему грозит до пяти лет лишения свободы. Источники РБК рассказывали, что заявление на Стрелкова написал экс-сотрудник ЧВК «Вагнер», а расследование ведет ФСБ. По словам адвоката Александра Молохова, следствие засекретило дело.

С 21 июля Стрелков находится в СИЗО, в последний раз арест продлили до 18 декабря. Стрелков просил отправить его под домашний арест, поскольку у него стенокардия второй степени, трое детей и бабушка на иждивении. Адвокат 19 августа заявил, что у его подзащитного в изоляторе «обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание».

Стрелков в 2014 году был одним из лидеров ополчения в Донбассе, 14 августа того же года его отстранили от должности министра обороны ДНР. С тех пор Стрелков не участвовал в боевых действиях, но неоднократно выражал намерение поехать в зону военной операции. При этом он критиковал руководство страны и Минобороны, главу Генштаба Валерия Герасимова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В ноябре 2022 года суд в Гааге признал Стрелкова виновным в крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в августе 2014 года и заочно приговорил его к пожизненному заключению. Он не участвовал в судебных заседаниях и отрицал свою вину.

Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к авиакатастрофе. Москва допускала, что самолет был сбит украинскими военными, и указывала на отказ JIT сотрудничать с российской стороной. Российское Минобороны заявляло, что сбившая лайнер ракета была произведена на предприятии в Подмосковье в 1986 году, после чего была доставлена на Украину и на территорию России не вывозилась. После распада СССР 223-я зенитно-ракетная бригада, в которую доставили ракету, вошла в состав Вооруженных сил Украины.

Российская сторона с выводами суда в Гааге не согласна. В МИДе отмечали, что международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в расследовании, в то время как представители Украины участие в нем принимали.