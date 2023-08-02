Следствие засекретило дело Игоря Стрелкова

Уголовное дело, которое было возбуждено в отношении экс-главы минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), следствие засекретило из-за гостайны. Стрелкова подозревают в публичных призывах к экстремизму через телеграм-канал

Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Александр Парамошин / Reuters)

В среду, 2 августа, стало известно, что следствие засекретило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы министерства обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Молохов.

Он отметил, что это единственное, что можно сообщить. «Статья 283 УК (разглашение государственной тайны. — РБК) — дело серьезное», — добавил Молохов. От дальнейших комментариев по делу адвокат отказался, сославшись на данную им подписку о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

В судебном заседании, которое прошло в Мещанском суде Москвы 21 июля, говорилось, что расследование ведут следователи ФСБ.

Суд отправил Стрелкова под арест до 18 сентября. Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). По этой статье ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

В ходатайстве об аресте гособвинитель говорил, что Стрелков проходил службу в оперативном подразделении спецслужбы и обладает навыками конспирации. Этим он обосновывал необходимость его ареста.

Во время судебного заседания адвокат Стрелкова заявил, что экс-министр ДНР признал публикацию в своем телеграм-канале двух постов, в которых он высказал свое мнение по проблематике, связанной с Крымом, а также о довольствии военнослужащих. Защита впоследствии обжаловала арест Стрелкова.

В 2014 году Игорь Стрелков (Гиркин) был одним из лидеров ополчения в Донбассе. В августе того же года его отстранили от должности министра обороны ДНР, и с тех пор участия в военных действиях он не принимал.

Гаагский окружной суд заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по обвинению в уничтожении малайзийского Boeing в августе 2014 года. Стрелков не участвовал в судебных заседаниях и отрицал свою вину.

С февраля 2022 года Стрелков неоднократно заявлял о готовности отправиться в зону военных действий, одновременно с этим он выступал с критикой руководства страны и Минобороны, а также ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина.