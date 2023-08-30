Стрелкова доставили в суд в одной машине с украинцами

Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) доставили в суд на заседание по мере пресечения в одном автозаке с гражданами Украины, обвиняемыми в военных преступлениях в Мариуполе. Об этом сообщила в телеграм-канале его жена Мирослава Регинская со ссылкой на адвоката.

«Считаю, что такого рода практика представляет потенциальную угрозу моему мужу. Расцениваю это как преступную халатность руководителей конвойной службы», — написала Регинская.

РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН и обратился за комментарием в пресс-службу управления ФСИН по Москве.

Стрелков присутствовал на заседании Московского городского суда 29 августа. Тогда суд отклонил апелляцию защиты и оставил без изменения решение Мещанского районного суда отправить Стрелкова в СИЗО. Он будет находиться под стражей до 18 сентября.

Против Стрелкова возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (по ч. 2 ст. 280 УК), ему грозит до пяти лет лишения свободы. Источники РБК рассказывали, что заявление на Стрелкова написал экс-сотрудник ЧВК «Вагнер», а расследование ведет ФСБ. По словам адвоката Александра Молохова, следствие засекретило дело.

Стрелков находится в СИЗО с 21 июля. Прокурор в ходатайстве об аресте отмечал, что обвиняемый проходил службу в оперативном подразделении спецслужбы и обладает навыками конспирации. Стрелков просил отправить его под домашним арестом, поскольку у него стенокардия второй степени, трое детей и бабушка на иждивении. 19 августа адвокат заявил, что у его подзащитного в СИЗО «обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание».

Стрелков в 2014 году был одним из лидеров ополчения в Донбассе. 14 августа того же года он был отстранен от должности министра обороны ДНР и с тех пор не участвовал в военных действиях. При этом он неоднократно выражал намерение и пытался поехать в зону военной операции, однако попытки были безуспешными. Вместе с тем экс-министр критиковал руководство страны и Минобороны, главу Генштаба Валерия Герасимова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В ноябре 2022 года суд в Гааге признал Стрелкова виновным в крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в августе 2014 года и заочно приговорил его к пожизненному заключению. Он не участвовал в судебных заседаниях и отрицал свою вину.